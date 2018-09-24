УЕФА завел дисциплинарное дело против чешских конкурентов ЦСКА

Соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов чешский клуб "Виктория" (Пльзень) может быть наказан Европейским союзом футбольных ассоциаций. По ходу матча "Виктория" – ЦСКА (2:2) фанаты хозяев забросали поле пластиковыми бутылками.

Официальные органы УЕФА сообщили, что дисциплинарный комитет континентального ведомства открыл дело в отношении "Виктории", что грозит представителям Чехии в главном евротурнире штрафом или даже запретом на продажу билетов на домашние игры. Болельщики "Виктории", недовольные ничьей, бросали на поле разные предметы, среди которых преобладали "пластиковые емкости".