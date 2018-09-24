В США нашли двухголовую змею-мутанта

Жительница американского города Вудбридж в штате Вирджиния обнаружила на клумбе у своих соседей двухголовую ядовитую змею. Стефани Майерс вызвала специалистов, а те передали "малыша" ученым. Те утверждают, что в природе подобные мутанты обычно не выживают, сообщает USA Today.

Представители местного Департамента охоты и рыболовства заявили, что обнаруженная Майерс змея относится к виду медянок. Женщине повезло, что змее оказалось не больше двух недель от роду – в таком возрасте эти хищник нападают только на насекомых.

Биолог Джей Ди Клеопфер рассказал, что в природе подобного вида мутанты обычно не выживают, так как головы змеи не могут договориться друг с другом. Это, как правило, приводит к смерти обеих. Впрочем, со змеей, которую нашла американка, все иначе.

Левая голова маленького хищника доминирует, она более активная и быстрая, при этом не вступает в конфликт с правой. У мутанта две трахеи, два пищевода, одно сердце и одна пара легких.

Биологи продолжают исследовать змею и пока затрудняются сказать, как долго ей удастся прожить.