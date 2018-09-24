Сергей Сироткин: на Гран-при России выжму из себя максимум возможного

Российский пилот команды Williams Сергей Сироткин накануне домашнего этапа "Формулы-1" – Гран-при России признался, что его ожидает напряженный уик-энд. Гонщик признался, что у него будет очень много работы в Сочи.

"Мне очень приятно выступать на домашнем этапе перед своими трибунами, — признается Сироткин. Слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт конюшни. – Я получаю большую поддержку от всей страны, однако у меня будет гораздо больше работы, нежели на остальных этапах. Меня ждут очень напряженные выходные".

"От меня будет требоваться правильное распределение времени и запаса сил. Я сделаю все, чтобы выжать из себя максимум возможного. В ближайший уик-энд будет очень сложно, но я с нетерпением жду этот этап".

Напомним, что Гран-при России состоится с 28 по 30 сентября.