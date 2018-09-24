Путин: российские журналисты формируют объективный образ страны за рубежом

Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX всемирного конгресса русской прессы, который стартует в Нью-Йорке. В своей телеграмме президент отметил роль прессы в формировании объективного образа России за рубежом.

"Возглавляемые вами издания, телеканалы и радиостанции ведут непростую, но весьма востребованную работу по распространению правдивой, всесторонней информации о России, по формированию объективного образа нашей страны за рубежом", — цитирует главу Российской Федерации РИА Новости.

Конгресс дает возможность для диалога между представителями многочисленных русскоязычных печатных и электронных СМИ, действующих в разных странах мира, убежден Владимир Путин. По его словам, в нынешней международной ситуации важно проявлять ответственную общественную позицию, неукоснительно следовать принципам журналистской этики, противостоять попыткам искажать факты в угоду чьим-то политическим интересам и сохранять доверие многомиллионной русскоязычной аудитории.