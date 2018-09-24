В Милане представители одежду для трехгрудых женщин

Представители уличного бренда GCDS шокировали посетителей Недели моды в Милане необычными костюмами для женщин с тремя грудями. Многие зрители решили, что манекенщицы специально имплантировали себе лишние молочные железы ради показа, сообщает NY Daily News.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как модели демонстрируют на подиуме топы кислотных цвет, которые поддерживают сразу три груди.

Лишние груди моделей, впрочем, оказались протезами, однако гримеры наклеили их настолько удачно, что многие приняли увиденное за чистую монету.

Представители бренда GCDS подчеркнули, что их новая коллекция представляет собой фантазию на тему моды будущего, в котором человеческие тела принято видоизменять, а миром управляют модельеры и бренды.