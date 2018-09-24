Ливень спровоцировал в Москве десятибалльные пробки

Из-за проливного дождя пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов, по данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 19:00. Между тем, по прогнозам метеорологов, ливень не закончится до утра вторника, а в отдельных районах он будет сопровождаться сильным ветром, до 17 метров в секунду.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ГИБДД, при такой погоде на дорогах особенно опасно — ухудшается видимость, становится скользко. К тому же порывы ветра могут привести к падению деревьев и рекламных щитов. Прогнозируется затруднение движения транспорта и увеличение аварий.

Столичные власти просят водителей отказаться от передвижения на личных автомобилях: им рекомендуется пользоваться подготовленным к работе в сложных погодных условиях городским транспортом. Как заверили транспортники, Московский метрополитен и Мосгортранс работают без осложнений и готовы принять любое количество пассажиров.