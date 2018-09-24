США отреагировали на планы поставки С-300 Сирии

Представитель Пентагона отказался комментировать РИА Новости сообщение о том, что Россия собирается вооружить ПВО Сирии зенитно-ракетным комплексом Сирии С-300.

Он предложил обратиться за комментарием в Госдепартамент США.

Его глава, Майк Помпео проинформировал мировую общественность, что вопрос об С-300 будет подниматься во время переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе, передает "Интерфакс".

Помпео отметил, что его ведомству известно о многих направлениях, где Россия работает против интересов Америки и пообещал, что "добьемся того, что они ответят за подобные действия".

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение Москвы приведет "к значительной эскалации" напряженности в регионе, назвав это ошибкой.

Такого же мнения придерживается и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как передает ТАСС в ходе своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху отметил, что передача сирийским военнослужащим современных типов вооружений повысит уровень конфликта в регионе, но Израиль будет отстаивать свои интересы.

Российский президент же подчеркнул, что данная мера направлена прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал мировую общественность о том, что Российская Федерация течение двух недель передаст сирийским военным современный зенитный ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать любые воздушные цели на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

17 сентября над Средиземным морем был сбит наш российский самолет-разведчик Ил-20. 15 российских военнослужащих погибли. Он был сбит по ошибке сирийской ПВО, однако министерство обороны РФ возложило вину на Израиль, обвинив его летчиков, бомбивших Сирию в том, что они намеренно прятались за российским самолетом, подставив его под удар.