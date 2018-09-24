Выбор в жаркой политбитве сделан: в двух российских регионах сменились губернаторы

В двух регионах России Хабаровском крае и Владимирской области будут новые губернаторы. Они определились по итогам второго тура выборов в регионах. В Центризбиркоме отметили, что кампания не выявила серьезных нарушений. В Кремле подчеркнули, что выборы прошли в спокойной и конкурентной атмосфере.

Пломбы сорваны, бюллетени — на стол. Подсчет голосов во Владимирской области проходит под прицелом внимательных глаз наблюдателей. Здесь же и десятки видеокамер. Уже вскрытые и абсолютно пустые урны проверяют повторно, чтобы все бюллетени были учтены.

Жаркая политическая битва: вперед вырывается то один кандидат, то другой. Данные постоянно меняются. Но уже глубокой ночью после обработки ста процентов протоколов нет никаких сомнений: в регионе будет новый губернатор. Почти 60 процентов — за кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина. 37 процентов — у Светланы Орловой.

"Хотела бы поблагодарить всех жителей области за честные выборы, за то, что они прошли открыто, за то, что они прошли практически без нарушений и были конкурентоспособными", — говорит губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которой по итогам голосования придется оставить этот пост.

Вновь избранный губернатор Владимир Сипягин — опытный управленец, ему 48 лет. С 2012 года был депутатом и руководителем фракции ЛДПР в Заксобрании области. Отец четверых детей в день голосования опустить свой бюллетень в урну для голосования доверил младшему сыну.

Уже на следующей неделе Владимир Сипягин официально вступит в должность.

"Хочу поблагодарить жителей Владимирской области за оказанное мне доверие. Это наша общая победа", — благодарит владимирцев за поддержку Владимир Сипягин.

Когда во Владимирской области только начали подсчет голосов, в Хабаровском крае уже объявили предварительные результаты.

"Никаких изменений уже быть не может. Победителем будет признан на заседании избирательной комиссии через три дня Сергей Иванович Фургал", — уверен председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Убедительная победа и внушительная поддержка избирателей — почти 70 процентов голосов у Сергея Фургала. Врач по образованию не понаслышке знает о проблемах региона. В разные годы был депутатом краевой и Государственной думы от фракции ЛДПР.

"Просто представьте на секунду, за меня проголосовало почти 70 процентов от 50 процентов пришедших на избирательные участки. Это колоссальный результат, но это же и колоссальная ответственность", — подчеркивает избранный губернатором Хабаровского края Сергей Фургал.

На губернаторских выборах Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт уже встречались в 2013 году. И вот — новый раунд. Руководивший регионом почти 9 лет Вячеслав Шпорт набирает чуть меньше трети голосов и признает поражение.

"Искренне желаю избранному губернатору плодотворной работы и успешно выполнить взятые на себя обязательства перед гражданами", — говорит врио губернатора Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Явка избирателей в Хабаровском крае составила почти 50 процентов. За ходом голосования внимательно следили и сотни наблюдателей.

"Выборы были организованы на высоком уровне. Избирательные комиссии сделали все необходимое для того, чтобы граждане могли прийти на избирательные участки и реализовать свою волю. Подсчет голосов велся прозрачно", — констатирует секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Мы будем работать в интересах всех жителей. Не должно быть у губернаторов партийных предпочтений. Это работа с населением, работа с территорией. Просто выборы предполагают выдвижение кандидатов от разных политических партий. Когда губернатор избран, он должен работать только на экономику, решение социальных проблем", — заверяет председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Внимание к этим выборам действительном было беспрецедентным. Ведь такое бывает не часто: сразу в двух регионах проводится второй тур.

"Из прошедших выборной компании нам всем предстоит сделать серьезные выводы. Но мы готовы конструктивной и очень эффективной работе. Этого требует от нас избиратели, сама международная обстановка и те планы, которые намечены Посланием президента", — отмечает председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Официальные итоги выборов подведут региональные избирательные комиссии уже 26 сентября.