Профильный комитет Думы одобрил изменения в пенсионное законодательство

В Госдуме на неделе запланировано второе чтение законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ уже поддержал профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. В текст рекомендовано внести более 200 поправок, в том числе предложенных президентом и "Единой Россией".

Работа продолжается уже несколько часов. На столах у членов комитета — огромные папки, это сводные таблицы поправок. Их — всего 286.

Три часа напряженной работы. Обсуждают детали. К журналистам выходит вице-премьер Татьяна Голикова. "Очень много поправок повторяют поправки, которые внес президент, — сообщает она. — Я думаю, что с учетом того, что произошло за это время достаточно широкое общественное обсуждение, комитет пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду, на пленарное заседание".

В этих предложениях — пакет мер поддержки людей старшего возраста — и тех, кто собирается на пенсию, и тех, кто не готов оставить любимое дело. Зажигательные ритмы латиноамериканской бачаты. И возраст — это лишь цифры бегущего под музыку времени. Желание изучать новое Галину Ярошину, например, привело в графический дизайн — такую востребованную профессию можно освоить на шестом десятке. А Наталья Чеботарева именитым стилистам еще мастер-класс покажет — с ножницами и расческой 30 лет.

Конкурс "Навыки мудрых". Президентские поправки для них — социальная защита. "Они наиболее существенны. Напомню, что они сокращают пенсионный возраст для женщин, — говорит первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Андрей Исаев. — Они предполагают возможность досрочного выхода на пенсию женщин. И многодетных матерей. Они предполагают создание переходного периода для двух первых возрастов. Они на полгода могут сократить свой выход на пенсию. Они предполагают снижение стажа, требуемого для досрочного выхода на пенсию на три года, до 42 лет для мужчин и до 37 лет для женщин. Еще целый ряд важнейших решений".

Работа кипит и в регионах. Калмыкия. Народный хурал вносит инициативы, цель которых — сохранить за гражданами предпенсионного возраста все региональные льготы (транспорт, медицина, многие другие), налоговые льготы (земля и имущество).

Благовещенск — один из первых регионов, где законодатели уже провели эту работу. Социальную поддержку в Приамурье будут получать еще до выхода на пенсию.

Первый закон в рамках совершенствования пенсионного законодательства уже принят в первом чтении на прошедшей неделе — он защищает от дискриминации со стороны работодателей. И это только начало изменений, основная цель которых — повышение пенсий, чтобы уже к 2024 году размер средней пенсии составил 20 тысяч рублей. "Эти средства предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда, который правительство внесет в ближайшее время в Государственную Думу", — говорит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Комитет рассмотрел законопроект и все поступившие поправки, — добавляет заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Поправки рекомендуются к принятию. Внесенные президентом и группой авторов, которые вписываются в общую концепцию всего того, что озвучил президент, когда обращался к стране".

По итогам профильного комитета стало известно: законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства во втором чтении Госдума рассмотрит 26 сентября.