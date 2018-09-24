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Российский Крым 47 минут назад
Киев признал Крым: новые детали украинского "героического" похода в Азов
Украинская церковь получит независимость уже в самое ближайшее время. С таким провокационным заявлением выступил патриарх Константинопольский Варфоломей. По его словам, Киев якобы имеет на это все права. И это при том, что единственной официальной церковью на Украине является православная церковь Московского патриархата, где подобные действия Константинополя называют религиозным расколом и нарушением своей канонической территории. Сегодня же появились новые детали похода украинских военных кораблей по Керченскому проливу, который на Киеве назвали чуть ли не героическим. Президент Порошенко поспешил представить все происходящее как свою большую победу. Но вскрывшиеся детали показали совсем иную картину.
Украинские военные корабли прошли под арками Крымского моста, не поднимая флагов. Экипаж на палубы не вышел. Старые и ржавые, это не преувеличение, а констатация факта, корабли медленно двигались по Керченскому проливу в сопровождении новейших пограничных катеров России. Меньше всего это было похоже на парад, но президент Украины Порошенко своих моряков помпезно поздравил.
"Приветствую наши военные корабли – поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" – с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам за безупречно выполненный приказ", — написал в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.
Военное ведомство соседней с Россией страны еще победоноснее сообщило о том, как гордо украинцы шли через пролив.
"Судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив. При этом Военно-морские силы МО Украины не просили разрешения у стороны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание в Керченском проливе и Азовском море согласно Конвенции ООН и международных соглашений", — написали в Facebook украинского Минобороны.
Назвать Россию агрессором — вот и вся смелость. Сообщение украинских военных лживое. На самом деле они выпрашивали разрешение о проходе через пролив у российских служб. Причем, именно крымских. Обращались в порт Керчь. Наверное, поэтому стесняются в этом признаться.
"Они связываются по радио и просят предоставить проход у капитана порта, обязуются выполнять обязательства, которые предусмотрены при проходе Керче-Еникальского канала. И они эти обязательства выполнили в полном объеме", — констатирует гендиректор компании "Крымские морские порты" Алексей Волков.
"Ну, прошли и прошли, — говорит глава республики Крым Сергей Аксенов. – Их сопровождали наши суда ФСБ, пограничная служба. То есть, полностью все было на контроле".
Украина направила в Азовское море два старых корабля для создания новой военной базы. Звучит абсурдно, но для противоречивой политики этой страны это давно норма. Сообщалось, что базу будут строить в Бердянске, а теперь говорят о том, что она появится в Мариуполе — максимально близко к российской границе и по сути в зоне конфликта с народными республиками Донбасса. Понятно, что похоже это больше на провокацию.
Кстати, украинские военные уже заявили, что российские силы опасно сопровождали их корабли в Керченском проливе. Хотя и на видео зафиксировано, что российские военные были подчеркнуто вежливы и не пытались как-то задеть гордость ржавого украинского флота.
Что любопытно, корабли "Донбасс" и "Корец" в 2014 году находились в Крыму, и их экипажи подняли российские флаги. Уже позже эти суда были переданы Украине и базировались в Одессе. Теперь, по всей видимости, они будут базироваться в Азовском море.
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