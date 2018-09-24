Минобороны предоставило новые данные по гибели Ила

Российские военные представили новые данные, подтверждающие вину ВВС Израиля в инциденте с самолетом Ил-20, который был сбит у берегов Сирии 17 сентября.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, ссылаясь на данные, полученные с индикаторов пункта боевого управления зенитной ракетной системы С-400 с авиационной базы Хмеймим, которые зафиксировали действия израильских истребителей и полет ракеты сирийского комплекса С-200.

Конашенков рассказал, что сирийская ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20, попав в него в 22 часа 02 минуты 45 секунд. Генерал подчеркнул, что израильский истребитель F-16, укрывшийся от ракеты за российским самолетом, не улетел, как ранее заявляла армия Израиля, а остался в районе патрулирования западнее сирийского побережья.

Представитель министерства обороны РФ сообщил, что "все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными".

17 сентября над Средиземным морем был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. 15 российских военнослужащих погибли. Министерство обороны РФ возложило вину на Израиль, обвинив его летчиков, бомбивших Сирию в том, что они намеренно прятались за российским самолетом, подставив его под удар сирийских зенитчиков.