Английский футболист стал отцом трижды за полтора месяца

Нападающий английского "Сток Сити" Сайдо Бераино за шесть недель трижды стал отцом. Причем все три ребенка были рождены разными женщинами.

Бывшая невеста Сайдо родила сына уже после того, как пара рассталась из-за измены 25-летнего футболиста. Через несколько дней любовница Бераино родила дочь. А чрез несколько недель выяснилось, что бывший нападающий молодежной сборной Англии в третий раз стал отцом. Имя женщины и пол ребенка пока держатся в тайне.

Сайдо Бераино некогда считался восходящей звездой английского футбола и лидером "Вест Бромвича". Но затем игрок стал часто отвлекаться от футбола, что сказалось на его выступлениях. Почти два года нападающий не мог забить. Сборная Англии, естественно, утратила интерес к Бераино, но Сайдо решил выступать за сборную своей исторической родины – африканской страны Бурунди.