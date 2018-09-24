Британец обнаружил арт-галерею в немецком бункере 1940-х

Житель Манчестера Крис Холливелл обнаружил на стене одного из мюнхенских бомбоубежищ 1940-х годов десятки портретов людей, нарисованных углем. Мужчина наотрез отказывается называть координаты этой "галереи". Он боится, что ее изуродуют вандалы, сообщает Daily Mail.

По словам Холливела, он обожает исследовать заброшенные места, а о существовании мюнхенского бомбоубежище с рисунками на стенах британец где-то прочитал. Три дня, которые рабочий провел в Германии, обернулись для него настоящим открытием.

Известно, что бомбоубежище, которое нашел британец, было оборудовано немецкими военными осенью 1938 года. С момента окончания войны бункер был заброшен. Исследователь считает, что на стенах подвала изображены люди, которые скрывались в нем, пережидая воздушную тревогу.

Почти все портреты прекрасно сохранились. Они подписаны инициалами, но установить личности запечатленных на стенах людей, по всей видимости, невозможно.

Судя по надписям, которые кто-то выжег на потолке бункера с помощью зажигалки, настенные картины были написаны в 1942-м и 1943-м году.

Пока неизвестно, отправятся ли историки по стопам жителя Манчестера, чтобы сохранить работы и попытаться установит их автора.