Яна Романова будет работать в Союзе биатлонистов России

Яна Романова, входившая на протяжении многих лет в сборную России по биатлону, вошла в тренерский совет при Союзе биатлонистов России. Романова будет отвечать за научно-методическую работу.

Яна Романова на протяжении семи лет входила в сборную России. Спортсменка из Омска становилась призером этапов Кубка мира и чемпионатов Европы. В 2014 Яна в составе сборной России стала серебряным призером Олимпийских игр в эстафете. Впоследствии она, как Ольга Зайцева и Ольга Вилухина, были лишены наград и дисквалифицирована. Наши биатлонистки намерены оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде.

Яна Романова завершила карьеру в 2015 году. В настоящее время она будет работать в СБР. В понедельник состоялось назначение руководителей комиссии Союза. Юрий Векшин стал председателем комиссии по детско-юношескому биатлону, Яна Романова займется научно-методической работой. Леонид Гурьев продолжит заниматься планированием спортивно-массовых мероприятий. Василий Жижин избран председателем комиссии по рейтингу, сообщает ТАСС.