Сын экс-руководителя Анголы арестован за коррупцию

Сын бывшего президента Анголы Жозе Филумену душ Сантуш взят под стражу в связи с обвинениями в попытке присвоения 1,5 миллиарда долларов из казны государства.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse.

Представителю золотой молодежи обвинение прокуратура африканской страны предъявило в конце марта. Вместе с ним в хищении государственных денег был обвинен руководитель Центробанка Вальтер Филипе да Силва. С обоих была взята подписка о невыезде.

По мнению местного министерства финансов мужчины участвовали в крупной финансовой афере, собираясь перевести из казны на счета в зарубежных банках полтора миллиардов долларов.

До января 2018 года Жозе Филумену душ Сантуш занимал пост руководителя Суверенного фонда страны, капитал которого составлял около 5 миллиардов. Он покинул это место через несколько месяцев после ухода с поста своего отца Жозе Эдуарду душ Сантуша, правившего Анголой 37 лет, передавшего в сентябре 2017-го бразды власти своему преемнику Жоау Лоуренсу.

В ноябре прошлого года с должности председателя правления государственной нефтяной компании "Сонангол" была отправлена в отставку дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, считающаяся одной из самых богатых и влиятельных женщин Черного континента.