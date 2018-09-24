В Тюмени студенческий праздник превратился в эротическое шоу
В Тюмени следователи тщательно изучают непристойные видео с участием первокурсниц. Кадры якобы были сняты во время посвящения в студенты местного университета. На празднике невинные конкурсы превратились в самое настоящее эротическое шоу. За что яростно боролись полуголые студентки?
Вечеринка в одном из тюменских ночных клубов в самом разгаре. На сцене разгоряченные, практически полностью обнаженные молодые люди. В соцсетях, где опубликовали видеозапись, утверждают, что это первокурсники Тюменского госуниверситета, а непристойный конкурс проводят в рамках посвящения в студенты.
Изящно танцующая красавица — в лидерах. Она первой сняла с себя всю одежду. Переднюю часть прикрывает фиговый листок. Точнее — крошечная юбочка. Для того, чтобы выиграть приз — сертификат в тату-салон на тысячу рублей — барышне необходимо избавиться от последнего прикрытия. Публика требует полного оголения. Начинает скандировать. В этот момент в студентке неожиданно просыпается то ли стыд, то совесть. В общем, она отказывается выполнять непристойное требование.
- Тогда никто не побеждает вообще. Вообще никто.
На помощь ведущему приходит молодой человек, стыдливо прикрывающий свое достоинство пиджаком.
- Если скидываете пиджак, побеждаете!
В следующее мгновение пиджак летит на середину сцены. Вот он — победитель. Кстати, говорят, стриптиз в исполнении студентов в тот вечер был не самым непристойным состязанием. Многое осталось за кадром. Например, викторина во время которой девушки, стоя на коленях, чистили ртом бананы, зажатые между ногами молодых людей. Многие пользователи Интернета пришли от этого конкурса в шок. Мол, разврат. Может и так, но ни конкурсы с фруктами, ни раздевания не являются преступлением.
"Если не было принуждения к раздеванию, — поясняет руководитель Центра правовой поддержки Татьяна Антипова, — то ответственности никакой для организаторов не наступает, поскольку это добровольное согласие. Если раздевание происходит с каким-то принуждением или угрозой, или давлением, давление причем может быть разного характера, в том числе психологическое, не обязательно физическое, то тогда можно привлекать как раз к уголовной ответственности организаторов".
В последнее время конкурсы на раздевание ради какого-нибудь пусть даже самого никчемного приза стали весьма популярны. Вечеринка — не вечеринка, если на ней нет доморощенного стриптиза. Без пиджака вы много ближе к победе, без галстука и рубашки – почти победитель, на финишной прямой.
Ростовская область.
- Решка. А кто у нас был решка? Малыш, тебе придется снимать одну вещь!
Захватывающий фрагмент конкурса во время празднования Международного женского дня. Сапоги, платья и нижнее белье явно мешали полноценному отдыху красавиц.
- Три, два, один. Снимай-снимай.
Старались дамы не ради адреналина или поиска спутника. За победу в пикантном конкурсе раскрепощенным участницам пообещали процедуру по увеличению губ. Cлово сдержали.
- Главный приз достается девушке, по левую руку от меня. Молодец.
А в Томске студентка прилюдно совершала некие интимные манипуляции с молодым человеком на сцене за карту заведения и бесплатные коктейли.
В Красноярске три девушки полностью разделись во время конкурса за новенький смартфон. При этом, по словам специалистов, далеко не все прилюдно обнажается из меркантильных соображений. Многие пускаются в голый пляс, так сказать, по доброте душевной, подогретые обстановкой и спиртным.
"Это распущенность прежде всего. И желание выделиться, показать, что я так могу, чтоя, типа, без комплексов. Хотя на самом деле я не думаю, что человек на самом деле без комплексов. Здесь, вероятнее всего, любыми правдами и неправдами отличиться, засветиться, привлечь к себе внимание, показать, что я круче всех. Это — самопиар", — считает психолог Валерия Кумпф.
В Тюменском госуниверситете уже посмотрели видеозапись из клуба. Возмутились не меньше пользователей соцсетей и заявили, что не имеют к мероприятию никакого отношения.
"Университет к этому факту никакого отношения не имеет. Все мероприятия в университете, посвященные первокурсникам, прошли 14 сентября. Тем не менее, соответствующими службами университета инициирована проверка", — пояснил юрисконсульт Тюменского госуниверситета Денис Кинчур.
Известно, что организацией эротических конкурсов занимался некий Руслан. На связь с журналистами он не выходит. К телефону никто не подходит, но рингтон — под стать картинке, и предложение – "Оставьте сообщение".
Вероятно, в ближайшее время вопросы к Руслану появятся у следователей.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации. Кроме того, в случае, если информация подтвердится, будет дана правовая оценка должностным лицам, а также организаторам данного мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заявляет старший помощник следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Людмила Галстян.
Что ждет участников непристойных состязаний — пока открытый вопрос. Сейчас устанавливают их личности, но сделать это сложно. Любительское видео — довольно низкого качества, на нем не различить все лица. Впрочем, в вузе заявляют, что отчислять первокурсников за похождения в клубе будут вряд ли. А вот выговор объявить могут.
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