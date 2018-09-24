Задержание россиянина в Норвегии: МИД заявил протест

"Находимся в постоянном контакте с его адвокатом и следим за развитием событий". Сообщило посольство России в Осло о россиянине, которого задержали в Норвегии. Отмечается, что само задержание совершено под надуманным предлогом и "носит нелепый характер".

После задержания Норвегия пыталась скрыть личность гражданина России. Выдавала самые разные подробности об участиях в профильных мероприятиях. Какие и когда доклады читал, где учился. Только умолчали о фамилии. А в российском МИДе не стали заигрывать с публикой. В ведомстве дали четкий ответ. Задержали сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарёва.

"Непонятно, почему сам факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации. Складывается впечатление, что волна кампании "шпиономании" в отношении России, в т.ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий", — заявили в министерстве иностранных дел России послу Норвегии в РФ Руне Ресаланду.

"Мы сделаем все, чтобы законные интересы и права нашего коллеги, сотрудника аппарата Совета Федерации, были защищены. МИД России предпринимает все усилия, чтобы разъяснить ситуацию. Все, что делается министерством иностранных дел — это делается по нашему обращению", — отметил Ильяс Умаханов, вице-спикер Совета Федерации.

В Осло заявляют, что Бочкарев две недели проведет под стражей. Якобы существует риск уничтожения неких доказательств. Каких- неясно. Так в Норвегии описывают ближайшее будущее гражданина России. Более отдаленные перспективы — до трёх лет тюрьмы. Да и 14 дней — огромный срок. Во время, которого можно, как и воздействовать на обвиняемого, так и пробовать спекулировать на политической арене.

"Спецслужбы Норвегии пытаются создать информационный вакуум вокруг этого человека. И прекрасно понимаем, чем меньше объективной информации о российском специалисте, тем больше шансов выставить этого человека виновным во всех грехах обвинить его в незаконной разведывательной деятельности", — объяснил Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог.

А вот не мнимый, а вполне настоящий шпион. Норвежец Фруде Берг. Интересовался не предназначенной для посторонних информацией о Северном флоте. Взяли Берга с поличным — когда получал секретные документы. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Эксперты задумались — может быть инцидент с задержанием Бочкарева как-то связан с Бергом?

"В основе акции, которые провели норвежские спецслужбы и норвежская полиция безопасности ,лежит желание цапнуть хотя бы кого-нибудь из российских граждан. Для того чтобы обменять его на Берга. Норвежской стороной этот инцидент был заранее подготовлен. Вполне возможно и сам семинар был подстроен и сценарий задержания гражданина был проработан именно в рамках этого семинара", — считает Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ.

Страсти по российскому шпионажу разгораются давно. Будь то история с отравлением Скрипалей или Швейцария, где заявили, что каждый четвёртый дипломат РФ — представитель спецслужб. Еще Нидерланды, убежденные в полном засилье агентуры в Европе. Получается, Норвегия попала в тренд. Сегодня обвинять Россию модно.

"В общей картине такого вала шпиономании, охота за ведьмами, шпионами которые просто наводнили всю Европу, можно и решить и свои вопросы. Все нацелены на то, чтобы обвинить Россию. Это признак хорошего тона, это политический статус. Это умение консолидировать силы с другими европейскими государствами", — говорит Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова.

В российском МИДе выразили решительный протест и вызвали чрезвычайного посла королевства. На дипломатическом уровне отмечают, что ситуация абсурдна. Ведь Михаил Бочкарев находился в Норвегии по приглашению. Званый гость был замечен якобы не в той части здания парламента, где проходил семинар. Сразу возникает много вопросов — почему задержали не сразу? Почему нет доказательств? Слишком много таких "почему". И пока ответ на них банальный -- "потому что".