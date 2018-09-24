Пожар в многоэтажном доме в Саратове: эвакуированы 75 человек

В Заводском районе Саратова в понедельник вечером произошел пожар в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 75 человек.

Как сообщили ТАСС с пресс-службе Главного управления МЧС Саратовской области, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома на улице Буровая.

По предварительным данным, несколько человек пострадали — их направили в ожоговый центр.