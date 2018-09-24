Пожар в Саратове: один погибший, двое пострадавших

На пожаре, произошедшем в понедельник вечером в многоквартирном доме в Саратове, погиб один человек, еще двое получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Из горящего дома были эвакуированы 75 человек.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, возгорание произошло на втором этаже 10-этажного дома в Саратове. В 20:21 по Москве он был локализован. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.