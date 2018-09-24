В Иране задержали 22 причастных к теракту на военном параде

Жертвами теракте на военном параде в Ахвазе стали 28 человек, более шести десятков получили ранения. Пятеро террористов были ликвидированы. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В Иране 22 причастных к теракту задержаны.

У задержанных проведены обыски, сообщает РИА Новости. Изъяты оружие и взрывчатые вещества, а также средства связи. Считается, что причастные к теракту имеют связи с Саудовской Аравией.

Теракт на параде против элитного Корпуса стражей исламской революции произошел 22 сентября. За терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. На связанных с США и Израилем боевиков возложили ответственность за эту атаку в иранских вооруженных силах. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф возложил всю ответственность за произошедшее на региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов.