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24 сентября 201822:49

Судно из Мурманска задержано в Испании

Судно "Заполярье", чей владелец — ОАО "Мурманское морское пароходство", задержано в испанском порту.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в Российском профсоюзе моряков.

Международная федерация транспортников отмечает, что экипаж "Заполярье" имеет статус брошенного, а у самого судна истек срок регистровых документов.

Шесть моряков требуют отправки домой, поскольку у них истек срок контракта, а остальные жалуются на скверное питание и недостаток воды.

Всего же, по сведениям Международной федерации транспортников, в заграничных портах на судах "Мурманского морского пароходства" находятся около 200 моряков с истекшими контрактами и сильным желанием вернутся в Россию.

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