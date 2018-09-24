ФИФА признала Луку Модрича футболистом года

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич был признан ФИФА футболистом года. Ранее была определена сборная года по версии ФИФА.

33-летний капитан сборной Хорватии, полузащитник "Реала" Лука Модрич был признан игроком года. В составе своего клуба Модрич выиграл Лигу чемпионов, а в рядах сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира. Модрич опередил нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, сменившему "Реал" на "Ювентус".

В команду года по версии ФИФА вошли вратарь Давид де Хеа ("Испания, "Манчестер Юнайтед"), защитники Данни Алвес (Бразилия, "Пари Сен-Жермен"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Рафаэль Варан (Франция, "Реал"), Марсело (Бразилия, "Реал"), полузащитники Нголо Канте (Франция, "Челси"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Эден Азар (Бельгия, "Челси"), нападающие Криштиану Роналду (Португалия, "Реал" / "Ювентус"), Килиан Мбаппе (Франция, "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").