Возгорание в жилом доме в Саратове ликвидировано

Возгорание, произошедшее на втором этаже жилой 10-этажки в Саратове, ликвидировано. Жертвой пожара стал один человек, еще шестеро пострадали, передает РИА Новости. Эвакуированы 75 жильцов.

Дом отключен от электроснабжения, передает ТАСС. Уточняется информация о том, была ли многоэтажка подключена к газопроводу. В настоящее время дом проветривают, пожарные обходят квартиры.

В основном от огня пострадали второй и четвертый этажи. Об этом рассказали очевидцы, которые добавили также, что слышали взрыв, однако эта информация не подтверждена официально.