Блогер Алексей Навальный арестован на 20 суток. Суд признал его виновным в организации несанкционированного митинга против пенсионных изменений, прошедшего 9 сентября в Москве.

Навальный был задержан в понедельник на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу.

В ходе заседания Навальный попросил допросить в качестве свидетелей полицейских, которые составили в отношении него протокол, и двух организаторов митинга, подавших заявку в мэрию на проведение мероприятия. Эти ходатайства были отклонены, сообщает ТАСС.

Как отмечается в административном протоколе, Навальный через интернет призывал граждан к участию в несанкционированном митинге. Кроме того, в результате его действий был причинен вред двум сотрудникам полиции и нанесен ущерб патрульной машине.

Навальный имеет две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело было связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.