Медведев: на развитие инфраструктуры будет выделено 323 миллиарда рублей

При реализации национальных проектов особое внимание стоит уделить экспорту и поддержке малого бизнеса. Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании президиума президентского совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он добавил, что уже в ближайшее время предстоит повысить конкурентоспособность российских товаров и расширить их присутствие на мировых рынках.

Премьер-министр также отдельно остановился на развитии инфраструктуры. Он сообщил, что в российский бюджет на следующий год заложено более 300 миллиардов рублей на строительство дорог, передает телеканал "Россия 24".

Инфраструктура является ключевым фактором развития страны, уверен премьер-министр. Он сообщил, что длина скоростных магистралей на один миллион человек в России составляет 5 километров, тогда как в Германии — 38 километров, в Китае — 16 километров, в Турции — 9 километров. "Одна из главных причин — нехватка инвестиций, неразвитость государственно-частного партнерства в этой сфере, — заявил Медведев. — Поэтому мы будем развивать, в соответствии с указом, транспортные коридоры — "Запад-Восток" и "Север-Юг", расширять железнодорожную, автодорожную, авиационную, морскую, речную инфраструктуру. Важно, чтобы этот план был увязан с нацпроектами, в частности по международной кооперации и безопасным и качественным дорогам. В проекте федерального бюджета на следующий год было заложено на комплексный план модернизации и расширение магистральной инфраструктуры порядка 323 миллиарда рублей".

На развитие экспорта продукции российского агропромышленного комплекса Россия собирается потратить 350 миллиардов рублей. Об этом уже после заседания президентского совета сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Рассказал он и о том, как именно будут тратить эти деньги.

"Общий объем финансирование по агропромышленному комплексу составит 350 миллиардов на 6 лет. Эти деньги будут использованы на увеличение товарной массы, — заявил Патрушев. — В первую очередь, нужно произвести то, что мы будем экспортировать. Следующее направление — это выстраивание правильных логистических цепочек. Нужно еще продумать, какую инфраструктуру и какие способы доставки мы будем задействовать при организации экспорта".