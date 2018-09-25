Месии и Роналду игнорировали церемонию ФИФА

В Лондоне проходит ежегодная церемония вручение наград ФИФА. На мероприятие не прибыли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

Впервые за многие годы награда лучшему игроку года не досталось ни Месси, ни Роналду. Лауреатом стал полузащитник сборной Хорватии и "Реала" Лука Модрич. Возможно, это обстоятельство стало причиной неявки аргентинца и португальца на церемонию в Лондоне.

В ФИФА болезненно отреагировали на неявку Лионеля Мессии и Криштиану Роналду. Как сообщает "Спорт-Экспресс" высокопоставленный представитель организации заявил, что Месси и Роналду своими действиями дискредитирует ФИФА.