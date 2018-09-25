Татьяна Голикова рассказала о повышении возраста продажи алкоголя и борьбе с бедностью

Правительство рассмотрит вопрос о повышении возраста, при достижении которого будет разрешено покупать алкогольную продукцию. Об этом в беседе с журналистами сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она рассказала о демографической политике государства и о мерах по борьбе с бедностью.

Новый пакет для улучшения демографии и борьбы с бедностью. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что такие меры могут появиться в 2019 году. Она напомнила, что кабмин запускает 12 национальных проектов.

Четыре из них -- социальные, в бюджете на шесть лет на них закладывают примерно 5,4 триллиона рублей. Самый затратный — демография, 3 триллиона рублей, на втором месте — здравоохранение — 1,3 триллиона. Голикова также отметила, что запуск нацпроектов приведет к увеличению рабочих мест в России в таких сферах, как дорожное строительство, образование, здравоохранение. Например, повышение доступности медпомощи потребует новых кадров. В науке есть отдельное направление по увеличению количества молодых ученых.

Отдельный пакет мер затронет борьбу с бедностью. Он может появиться в следующем году. В первом полугодии 2018 года число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилась на 1,1 миллиона человек.

В копилку улучшения демографии ложится и продление программы материнского капитала, которая, скорее всего, будет пролонгирована и после 2021 года. Эта мера, по словам Голиковой, вместе с пособием на первого ребенка имеют серьезное значение.

Также в России с ноября прошлого года работает программа льготной ипотеки для семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. На начало сентября выдано 868 займов под 6 процентов годовых. И господдержки хватает. Кредитный лимит на этот исчерпан фактически лишь на треть. Специалисты объясняют: надо подождать, программа новая и только набирает обороты

А вот что кабмин собирается корректировать, так это меры по борьбе с алкоголизацией населения. Татьяна Голикова не исключила, что возраст, с которого можно покупать алкоголь, повысят до 20 лет или 21 года. Употребление спиртного, по ее мнению, — одна из причин высокой смертности. Такая мера может попасть в программу Минздрава по формированию здорового образа жизни. Алкогольный рынок инициативу не поддерживает. Но вот сухого закона, как предлагают некоторые, в России точно не будет, сказала вице-премьер.