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25 сентября 201806:11 Ольга Горинова

Альметьевск и его "Сказки о золотых яблоках": стрит-арт на благо города

Горинова Ольга

Альметьевск, небольшой город в республике Татарстан, стал местом реализации уникальной паблик-арт программы, проводимой по инициативе главы компании “Татнефть” Наиля Маганова. Художники, привлеченные к программе, создают на стенах городских домов муралы — монументальные живописные произведения.

Казалось бы, здесь нет ничего особенного: по всей России можно встретить множество городских росписей, граффити, рисунков. Но они — спонтанны, тогда как произведения искусства, украшающие дома в Альметьевске — это целевые “высказывания”, объединенные общей концепцией. Аналогов этой арт-программе в нашей стране нет.

Название проекта — “Сказки о золотых яблоках” — отсылает к татарской народной сказке. Она — о поиске истинного счастья: богач, который может купить целую горсть золотых яблок, оказывается беднее бедняка, имеющего семерых детей. Дети — главное сокровище. Поэтому создатели проекта хотели бы, чтобы маленькие жители Альметьевска, повзрослев, унаследовали бы по-настоящему красивый, уникальный по своему облику и инфраструктуре город, в котором хочется жить и работать.

Над созданием муралов трудятся не только художники. Их работе предшествовали масштабные исследования литературоведов, фольклористов, антропологов, экспертов из Института исследования стрит-арта (Санкт-Петербург). “Наверное, впервые в подобной практике в России у нас есть возможность провести масштабные предварительные культурологические исследования, — говорит Полина Ёж, куратор паблик-арт программы “Сказки о золотых яблоках”. — Мы считаем важным вовлечь в них хранителей и создателей знания, которые обычно остаются в стороне от художественного процесса. Поэтому при подготовке проекта мы созвали экспертный научный совет, на котором обсуждали вопросы истории, культуры и традиций Татарстана”.

Группа ученых посещала музеи, хранилища, библиотеки, а также предприняла экспедиции в деревни и села района и собрала богатейший материал о жизни татарского народа, его традициях и истории. Все это было передано художникам для переосмысления, переработки, переложения эпоса на язык современного городского искусства.

Поэтому даже художники, приглашенные из других стран (по сравнению с числом россиян, занятых в проекте, их немного), смогли прикоснуться к татарской народной культуре и проникнуться ей. Греческий живописец Fikos переосмыслил сказку о золотой птице и создал на стене жилого дома мурал о победе добра над злом, четкий и красивый, как византийская фреска.

“Иллюзионист” из Ирана, Мехди Гаданьялу, в своем известном на весь мир стиле изобразил будущее, полное стремления ввысь, ясности, надежды.

Основную часть арт-проекта выполнили российские художники. Basil LST из Ангарска отдал дань уважения Надыру Уразметову — легендарному основателю нефтяного дела в Урало-Волжском крае. Ему и его семье посвящены два красочных мурала на соседствующих домах, выполненные в духе средневековой книжной графики.

Московский художник Артем Стефанов преобразил один из индустриальных объектов города, создав масштабную композицию, художественным языком рассказывающую теории происхождения нефти. Kreemos из Серпухова украсил один из домов объемной композицией из слов татарского благопожелания — “Котлы булсын” (“Будь счастлив”).

Художники, занятые в паблик-арт программе, иллюстрировали также татарскую азбуку, обращались и к поэзии знаменитого татарского поэта Тукая, и к народным сказкам. При этом сам Тукай запечатлен весьма оригинально: петербургский скульптор Павел Игнатьев изобразил его сидящим в седле велосипеда и везущим в корзине вредного “лешего” из татарской сказки — Шурале.

Все объекты проекта “Сказки о золотых яблоках” формируют целый эпос, повествующий об истории нефтяного края — но рассказанный понятным для современников языком уличных художников, языком искусства XXI века.

Арт-объекты “Сказок” связаны единым велосипедным маршрутом. Для тех, кто хочет ознакомиться со всеми произведениями проекта, создан специальный формат велоэкскурсий. Сеть велодорожек — еще одна “визитная карточка” Альметьевска. Оранжевые, легкие на ходу велосипеды, 93 километра дорожек для них по всему городу — и вот уже и дети, и взрослые пересели на самый экологичный и полезный для здоровья транспорт. Про пользу для здоровья стоит сказать отдельно: смертность в Альметьевске после старта велопроекта снизилась на 26 процентов.

Всего за 2018 год в Альметьевске появилось 14 новых муралов и одна скульптура. Проект вышел из стадии “пилота” и будет развиваться дальше. Так, в городе будет открыт тематический парк, посвященный татарским мифологическим существам, будут построены площадки для игр и движения, возведены медиаинсталляции. Также планируется развивать такие направления, как краудфандинг, агроусадьбы, трекинговые маршруты.

Важно, что в городе появляются не только новые магазины, торговые центры или кафе — но и объекты искусства, привносящее в жизнь горожан нечто гораздо более важное, чем просто бытовые удобства. “Сказки о золотых яблоках” помогают человеку найти место своим корням в современном мире.

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