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25 сентября 201802:38

Куба заявила о готовности сотрудничества с США на основе взаимного уважения

EPA

Куба выступает за налаживание отношений с США. Об этом заявил на встрече с членами американского Конгресса председатель Госсовета и Совета министров карибской страны Мигель Диас-Канель.

Диас-Канель впервые приехал в США с тех пор, как в апреле нынешнего года сменил Рауля Кастро на посту главы государства.

По его словам, Куба готова использовать возможности для сотрудничества между странами на основе равенства и взаимного уважения. При этом наблюдающийся откат в отношениях наносит вред интересам обоих народов.

На встрече американцы заинтересовались укреплением торговых связей с Кубой, в особенности в сфере сельского хозяйства, сообщает ТАСС.

В конце 2014 года Вашингтон и Гавана начали было улучшать двусторонние отношения, однако Дональд Трамп, после того как стал президентом США, снова ужесточил политику, усилив торгово-экономическое эмбарго.

В последнее время отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак". США утверждают, что их жертвами стали 26 дипломатов и что за всем этим стоит Россия. Куба же заявляет, что не только не делала этого, но и Россию не просила.

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что все эти заявления и публикации в американских СМИ, в которых не приводится никаких фактов, являются "беззубым сливом, направленным на поддержание антироссийской кампании в США".

 

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