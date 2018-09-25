В Минстрое задумались о системе распознавания лиц для оплаты проезда на транспорте

Биометрическую систему распознавания лиц планируется включить в стандарт для повышения комфортности российских городов, рассказал замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Ранее система распознавания, разработанная Сбербанком, была протестирована на четырех станциях московского метрополитена. Тогда ее испытывали на розыске преступников и довольно неплохо: 42 бандита были опознаны и впоследствии задержаны.

Сейчас, как заявил "Известиям" Андрей Чибис, по поводу применения этой технологии в столичном транспорте идет дискуссия. А алгоритм работает следующим образом: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета.

По его словам, в ближайшее время власти должны изучить все детали и стоимость внедрения системы и уже окончательно определиться.

Проект "Умный город", частью которого станет эта система, предполагает внедрение цифровых технологий в сфере организации городского пространства, управления инженерной инфраструктурой и коммунальных услуг, сообщает РИА Новости.