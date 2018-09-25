Пожар в саратовской многоэтажке: версия о неисправной газовой плите исключена

Жильцы дома в Саратове, где минувшим вечером произошел сильный пожар, вернулись в свои квартиры. Газ и свет заново подключат после утреннего осмотра здания, сообщают в региональном управлении МЧС. Там также исключили версию о неисправной газовой плите как причине пожара, передает телеканал "Россия 24".

Огонь вспыхнул накануне на втором этаже 10-этажного дома. Подъезд заволокло дымом. Один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.