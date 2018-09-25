Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост

Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца, а цены на нефть обновили максимум с 2014 года. Доллар на Московской бирже завершил торги на отметке 65 рублей 83 копейки, евро — 77 рублей 36 копеек.

Стоимость барреля североморской смеси Brent приблизилась к отметке в 81,5 доллара, сообщает телеканал "Россия 24".

Рубль показал второй результат среди валют развивающихся стран, уступив только турецкой лире. Несмотря на наличие у каждой страны своих собственных проблем, падают и растут валюты развивающихся рынков обычно синхронно.

Так было и на этот раз, поэтому о возможных жёстких санкциях трейдеры на время позабыли.

Кстати, лира ускорила рост после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пастор Бренсон может быть вскоре отпущен на свободу.

А вот по Аргентине пришли новости, прервавшие ралли последних дней. Буэнос-Айрес практически согласовал помощь от МВФ на сумму от 3 до 5 миллиардов долларов вдобавок к ранее одобренным $50 млрд. Рынок отреагировал продажами песо, так как дополнительные долги, по мнению участников рынка, снижают возможность страны быстро выйти из кризиса.