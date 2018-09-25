Застрявшее у берегов Испании российское судно "Заполярье" заправят топливом

Российское судно "Заполярье", задержанное в испанском порту, 25 сентября заправят топливом. На корабле достаточно продуктов и пресной воды. Об этом сообщили в "Мурманском морском пароходстве". У экипажа есть возможность беспрепятственно выходить на берег. Что касается документов, разрешающих выход судна из порта, в пресс-службе подтвердили, что они готовятся.

За судьбой российских моряков испанская береговая охрана начала следить еще в июле. Почти два месяца теплоход дрейфовал в море. У судна закончились регистрационные документы, возникли проблемы с провизией и водой. "Заполярье" встало на рейд у берега, после чего испанские власти отбуксировали его в порт. В схожей ситуации — еще 7 судов "Мурманского морского пароходства". Часть из них находится под арестом из-за финансовых проблем судовладельца.