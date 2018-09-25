Александр Головин сыграет с "Анжером"

Полузащитник сборной России Александр Головин включен в заявку "Монако" на матч 7 тура чемпионата Франции против "Анжера". Скорее всего 22-летний футболист начнет встречу на скамейке запасных, а во втором тайме появится на поле.

Александр Головин полностью восстановился от травмы голеностопа. В 6 туре российский футболистуже выходил на поле против "Нима" и провел на поле 18 минут

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим включил в заявку следующих футболистов: Диего Бенальо, Сейду Си, Камил Глик, Бенджамен Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе, Жан-Эд Аолу, Юссеф Аит Беннассер, Насер Шадли, Александр Головин, Самюэль Грансир, Жори Мбула, Кевин Ндорам, Юри Тилеманс, Адама Траоре, Софьян Дьоп, Радамель Фалькао, Пьетра Пеллегри. "Монако" принимает "Анжер" во вторник. Встреча начнется в 20.00.

Вице-чемпион Франции "Монако" неудачно стартовал в чемпионате. В шести турах монегаски набрали 6 очков и занимают 16 место. У "Анжера" 7 очков и 12-я строчка в таблице.