Строительство моста на Сахалин включили в комплексный инфраструктурный план

Строительство моста на Сахалин предусмотрено в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, однако этот проект требует поиска средств и доработки. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Переход с Сахалина на материк рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Затраты непосредственно на возведение моста оцениваются почти в 253 миллиарда рублей без НДС. Предполагается, что строительство завершится в 2023 году, передает телеканал "Россия 24".

Ещё из проектов, включённых в комплексный план, — расширение портовых мощностей, пропускной способности внутренних водных путей. По железнодорожным проектам — начало строительства высокоскоростной магистрали в сторону Казани из Москвы, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, целый ряд автодорожных проектов. Всё это, по расчётам, потребует более шести триллионов рублей, почти половину должны составить частные средства, рассказал глава Минтранса.

"В целом на магистральный план предусматривается направить в течение шести лет 6,3 трлн рублей, — заявил Евгений Дитрих. – 1,57 трлн — это предусмотренные ранее в программе мероприятия; 1,45 трлн — это средства, которые дополнительно выделяются на реализацию этого плана. Около 3 трлн — это средства частных инвестиций, которые будут направлены на реализацию проектов".