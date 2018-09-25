Ян Облак взял паузу в матчах за сборную Словении

Сборная Словении по футболу проведет оставшиеся в этом календарном году матчи без вратаря Яна Облака. Голкипер мадридского "Атлетико" попросил Футбольный союз Словении предоставить ему паузу.

Прошлой весной Ян Облак перенес травму, последствия которой ощущает на себе до сих пор. 25-летний вратарь хочет воспользоваться паузой, связанными с матчами сборной, чтобы отдохнуть и подлечиться. В следующем году Ян вернется в сборную и будет выступать в отборочных матчах чемпионата Европы.

Футбольный союз пошел навстречу вратарю и удовлетворил его просьбу. В нынешнем году словенцы сыграют со сборными Болгарии и Кипра в Лиге наций, а также дважды встретятся с норвежцами..