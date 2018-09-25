В Свердловской области сохранятся региональные пенсионные льготы

Региональные пенсионные льготы в Свердловской области сохранятся — такое решение приняли на внеочередном заседании Законодательного собрания. В общей сложности изменения коснутся 10 нормативно-правовых актов. В них закрепят, в том числе, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, освобождение от уплаты транспортного сбора, налога на имущество и другие льготы.

Эти изменения приняты по поручению Владимира Путина. Он предложил пока сохранить льготы для граждан независимо от изменения возраста выхода на пенсию, напоминает телеканал "Россия 24".