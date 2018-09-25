Помогите Ванечке обрести слух

Ваня Сокольников появился на свет в положенный срок. Врачи сразу сообщили, что малыш необычный: имеется врожденная патология — отсутствие ушек и слуховых проходов. В последующем поставлен диагноз: двухсторонняя атрезия слуховых проходов и микротия ушных раковин, тугоухость 3-й степени.

То, что пережила семья Вани после такого известия, трудно описать словами. Боль, отчаяние, страх, пугающая безнадега, пронзительная жалость к беззащитному крохе… Родители решили сделать все возможное, чтобы Ванечка не вырос глухонемым.

В 2 месяца малышу приобрели первый слуховой аппарат костной проводимости. Ребенок стал реагировать на звуки, улыбаться, откликаться. В 8 месяцев Ванечка сказал свое первое слово "па-па-па-па". Так понемножку ребенок стал говорить. Чтобы Ваня не отставал в развитии речи, родители вложили очень много сил: постоянные занятия с логопедом, воспитателями, развитие моторики, лепка, рисование, музыка для развития слуха, постоянные реабилитации.

Сейчас Ванюшке 6 лет, он готовится пойти в первый класс, очень хочет изучать английский язык, интересуется космосом. Занимается на специальных курсах по подготовке к школе. Педагог очень доволен старанием ребенка, его интеллектом и успехами.

Но проблема со слухом остается. Во-первых, без аппарата Ванечка ничего не слышит. Во- вторых, аппарат может, как любой механизм, выйти из строя в любую минуту, и Ваня сразу чувствует себя в пугающей тишине и опасности. К тому же подвижные игры с аппаратом на голове невозможны. А Ваня — ребенок активный, ему хочется бегать, прыгать, плавать, как любому мальчишке его возраста.

Кроме того, даже в самом современном аппарате качество звука оставляет желать лучшего. Ванечка слышит глухо, не понимает откуда идет звук, откуда приближается машина, теряется, особенно в шумной среде. У детей с возрастом кости черепа уплотняются, и аппарат все меньше и меньше помогает, вследствие чего происходит потеря приобретенных навыков разговорной речи и снижение интеллекта.

Ване могут помочь в клинике The lnternational Center fог Atresia-Microtia Repair. Стоимость операции — 10 715 000 рублей. Но эта сумма просто неподъемна семьи, где мама работает в отделе кадров, а папа водителем. Даже если они распродадут все имущество, им не собрать этих денег.

Ванюшка — замечательный мальчик. Очень добрый, неконфликтный, любознательный, коммуникабельный, рассудительный и жаждущий к познаниям солнечный ребенок. Ваню все любят и хотят с ним общаться, дружить и просто находиться рядом.

Благодаря добрым людям семье удалось собрать большую часть средств, сейчас не хватает 4 750 000 рублей. Семья Вани очень надеется на помощь и поддержку неравнодушных людей.

Помочь Ване можно через "Сбербанк Онлайн". В назначении платежа нужно указать "Благотворительное пожертвование для Сокольникова Ивана".

Можно также отправить СМС на номер "7545", указав сумму пожертвования (например, 300).