25 сентября 201808:37
В Москве выпала треть месячной нормы осадков
За сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков.
Как сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы, норма осадков в столице в сентябре составляет 65 миллиметров, а, по данным на 6:00, уже выпало 19 миллиметров (или 29 процентов). Таковы данные базовой московской метеостанции на ВДНХ. Во вторник дожди в городе продолжатся, может выпасть еще до 10 миллиметров влаги.
В столичном регионе сохраняется желтый (повышенный) уровень погодной опасности. Скорость шквалистого ветра может достигать 15-20 метров в секунду. При этом будет прохладно, воздух прогреется только до 9 градусов.
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