Радулов и Гурьянов помогли "Далласу" переиграть "Миннесоту"

В Национальной хоккейной лиге продолжается подготовка клубов к предстоящему сезону. Команды проводят так называемые выставочные матчи. В одном из таких поединков "Даллас Старз" не без помощи российских хоккеистов обыграл "Миннесоту Уайлд".

Проходившая на домашней площадке "Далласа" игра завершилась со счетом 5:3 в их пользу. Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Руп Хинтц, Эса Линделл, дважды Джейми Бенн и Блэйк Комо. Активное участие в двух голах приняли Александр Радулов и Денис Гурьянов, сделавшие по одной результативной передаче.

У "Миннесоты" забивали Мэтт Рид, Юэль Эрикссон Эк и Кайл Рау.

Также отметим, что еще в двух выставочных играх межсезонья результативными действиями отличились российские легионеры. Защитник "Монреаль Канадинес" Ринат Валиев сделал голевой пас и помог своей команде одержать победу со счетом 5:1, а нападающий "Колорадо Эвеланш" Владислав Каменев забил один гол и также поспособствовал победе своего клуба над "Вегас Голден Найтс" (5:3).