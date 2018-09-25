Сенатора США обвинили в попытке изнасилования 30-летней давности
Кандидат в члены Верховного суда США, сенатор Бретт Кавано не снимет свою кандидатуру, несмотря на обвинения в домогательствах. В защиту Кавано выступил Дональд Трамп. Тем временем в нескольких городах страны прошли массовые протесты против назначения сенатора.
Такого в американской истории еще не было: сразу две женщины обвинили в домогательствах кандидата на пост верховного судьи США. Первая из них, Кристина Форд, заявила о якобы имевшей место попытке изнасилования, которая произошла еще в старших классах. Вторая, Дебора Рамирес, рассказала о похожей истории, но уже в годы студенчества. Причем обе заявили, что готовы дать показания против Кавано в суде.
Журналисты стали раскручивать скандал и сразу припомнили ему неосторожно брошенную в 2015 году двусмысленную фразу. Тогда, выступая на выпускном в своей альма-матер, Кавано перефразировал известное "все что было в Вегасе, остается в Вегасе". "У нас была хорошая поговорка, о которой напомнил мне декан: что случилось в старшей школе, остается в старшей школе. К счастью, всех нас, мне кажется", — сказал тогда Кавано.
А вот лояльная республиканцам пресса отмечает, что подконтрольные демократам СМИ даже не удосужились проверить показания псевдопотерпевшей. В частности, не нашлось ни одного свидетеля той злополучной вечеринки в начале 80-х, на которой Кавано якобы домогался Кристины Форд.
На защиту кандидата ожидаемо встал Дональд Трамп. Сначала он раскритиковал показания против Кавано в "Твиттере", а затем на камеру заявил, что Кристина Форд вводит всех в заблуждение: "Не сомневаюсь, что, если бы нападение на доктора Форд было настолько ужасным, как она говорит, она или ее любящие родители немедленно предъявили бы обвинения. Я прошу ее принести документы об этом, чтобы мы могли узнать дату, время и место преступления!"
I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2018 г.
"Кавано — прекрасный человек с безупречным прошлым. И я на его стороне. Посмотрим, как пройдет голосование в Сенате. Я с нетерпением его жду. А вот эти люди появились внезапно и никогда раньше не упоминали о том, что произошло 30 и 36 лет назад. На мой взгляд, это полностью политизированный скандал", — заявил Трамп.
Не стал молчать и сам Кавано. Вместе со своей супругой Эшли он дал эксклюзивное интервью обозревателям Fox News, в котором заявил о своей невиновности и несостоятельности выдвинутых против него обвинений. "Я никогда никого не домогался, — почеркнул он. — Ни в старших классах, ни где-либо еще. Я всегда относился к женщинам с уважением. Эти обвинения — грязная ложь. Думаю, о человеке стоит судить, смотря на его жизненный путь. И он говорит, что я жил по правилам и старался делать окружающим только добро".
"Я знаю Бретта уже 17 лет. Он честный, добрый человек с большим сердцем, и эти обвинения порочат его честь, — сказала Эшли Кавано, супруга Бретта. — Не знаю, что взбрело в голову той женщине, но ее слова не имеют никакого отношения к Бретту. Сочувствую ей и ее семье".
Независимые обозреватели сейчас гадают, что будет дальше. Верховный судья в США – пожизненная должность. Кавано должен сменить в кресле Энтони Кеннеди, который хоть и был республиканцем, часто поддерживал демократов. Кавано по сравнению с ним куда более консервативен. Если его назначение все же состоится, то у республиканцев будет большинство в Верховном суде. Чего демократы, конечно же, боятся. Судьбу Кавано теперь будет решать после открытых слушаний, которые пройдут в четверг. На них выступит как сам сенатор, так и Кристин Форд, с подачи которой и разгорелся этот скандал.
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