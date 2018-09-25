В Нью-Йорке начинается Генассамблея ООН

В Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня — 73-я Генассамблея ООН. Съехались президенты, главы правительств и министры иностранных дел из 196 стран. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров — его выступление запланировано на первую половину дня 28 сентября. На повестке -- Сирия, Корейский полуостров и ядерное соглашение с Ираном.

"Парламент для всех народов мира" – так о Генассамблее ООН говорил бывший генеральный секретарь организации Пан Ги Мун. Этот мировой парламент и собирается сейчас в Нью-Йорке. Высокопоставленных гостей в этом году столько, что журналистов выселили на воздух, подальше от делегаций, в белый шатер.

Во вторник открывается общеполитическая дискуссия. Четверть часа отведено для каждой страны и ее программных заявлений. Персоной вторника может стать Дональд Трамп. Ждут его речи. По данным СМИ, говорить он будет о реформе мировой торговли, о суверенитете стран, об успехах США во внешней политике.

С американскими достижениями во внешней политике согласны не все. Поздним вечером понедельника встречу проводят Иран, и теперь уже пятерка, а не шестерка – международных посредников. США вышли из соглашения по иранской ядерной программе в мае. Россия, конечно же, входит в пятерку поддержки.

Когда в части зданий комплекса ООН уже гаснет свет, к журналистам выходит глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Евросоюз готовится к американским санкциям против партнеров Ирана, их возобновят в ноябре. Брюссель намерен сохранить законные деловые связи со страной и создаст независимый финансовый механизм для расчетов с Тегераном. Техническая работа уже идет.

Как ожидается, в Нью-Йорке встретятся министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Майк Помпео. Время и формат беседы не согласованы. Помпео, впрочем, уже выразил недовольство решением России поставить в Сирию комплексы С-300. И пригрозил привлечь Москву к ответственности за действия против американских интересов.

Россия на этой сессии будет говорить о создании антитеррористического фронта под эгидой ООН. И внесет проект резолюции в области кибербезопасности. Со знаменитой ооновской трибуны Сергей Лавров выступит в пятницу.

Помимо международной политики — Украина, обе Кореи, обязательно Сирия – в эти дни ООН продолжит более тихие, но все равно – общемировые дискуссии — от борьбы с туберкулезом до вопросов финансовых, казначейских.

В эту неделю Нью-Йорк особо страдает от пробок, дорогих делегатов просят спуститься на землю и по возможности отказаться от кортежей. Ооновский квартал охраняют снайперы и вертолеты. Война должна остаться за пределами этого дипломатического мира, там начинаются свои ежегодные сессионные баталии.