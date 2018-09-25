Мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский
Мэром Екатеринбурга стал Александр Высокинский. Его кандидатуру утвердили депутаты Екатеринбургской городской думы седьмого созыва.
Как сообщает ТАСС, на пост главы Екатеринбурга претендовали зампредседателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков, заместитель губернатора региона Александр Высокинский и юрист Надежда Абакумова. За Высокинского проголосовали все 36 депутатов гордумы. Кроме того, на заседании председателем Екатеринбургской городской Думы был избран Игорь Володин.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в городе есть запрос на консолидацию усилий городского сообщества, местных властей и властей субъекта. По его словам, такому динамично развивающемуся городу как Екатеринбург нужен умный, прогрессивный глава.
"Рассчитываю, что мы прямо с сегодняшнего дня начнем работать, начнем готовить Екатеринбург к 300-летию", — сказал губернатор.
В апреле в Екатеринбурге была принята поправка к областному закону о выборах органов местного самоуправления. В соответствии с ней мэра избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В знак протеста против отмены прямых главы города Евгений Ройзман, который занимал пост мэра Екатеринбурга, подал в отставку.
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