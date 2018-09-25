Россиянка Звонарева вышла во второй круг турнира в Ташкенте

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева успешно стартовала на теннисном турнире в Ташкенте. Российская теннисистка в матче первого круга оказалась сильнее словацкой соперницы Тамары Зиданшек.

Звонарева переиграла словачку в двух сетах с итоговым счетом 6:1, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 13 минут. Следующей соперницей россиянки станет представительница Венгрии Фанни Штолляр, которая пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

Напомним, ранее во второй круг соревнования пробились российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.