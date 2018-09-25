Госдума рассмотрит возможность безвизового въезда в Россию на Euro-2020

Госдума РФ внесла для рассмотрения законопроект о безвизовом въезде иностранных болельщиков на футбольный чемпионат Европы, который пройдет в 2020 году. Помимо этого, также будет рассмотрен законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Такая практика, как использование паспорта болельщика, зарекомендовали себя после проведенных в России Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Зарубежные болельщики во время проведения турниров отмечали удобство использования Fan ID.

Напомним, что матчи чемпионата Европы 2020 года примут 12 городов Европы, среди которых также присутствует и Санкт-Петербург. В Северной столице пройдут три встречи группового этапа и один четвертьфинальный поединок.