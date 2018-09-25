Отец второкласника избил обидчика своего сына прямо в челябинской школе

Отец ученика челябинской школы в ходе выяснения отношений с обидчиком своего сына пустил в ход кулаки, при этом досталось не только пятикласснику, но еще и завучу, и случайному свидетелю, сообщила пресс-служба СКР. Камер наблюдения зафиксировала действия агрессивного родителя.

Инцидент произошел днем 20 сентября в школе №42. На кадрах видно, как мужчина с ранцем за спиной подходит сидящим на скамейке пятиклассникам и просит сына показать ему его обидчика. После непродолжительного разговора в присутствии завуча и еще одного взрослого посетитель схватил школьника за шею, отвел в сторону и ударил в живот. Мальчик начал пятиться назад, но преследователь не отставал.

Дальнейшие события произошли за кадром: от рук разгневанного родителя пострадал не только 11-летний школьник, но и вступившаяся за него завуч, а также некий свидетель расправы.

Как итог: отец второклассника стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на учебных занятиях", — отметили в ведомстве.