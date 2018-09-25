Арбитр был избит футболистами за назначенный пенальти

В чемпионате Индонезии по футболу произошел скандал. В концовке поединка национального первенства между командами "Гресик Юнайтед" и "Персива Вамена" главный арбитр был избит футболистами за то, что назначил пенальти в их ворота.

На 90-й минуте судья указал на точку после падения нападающего в штрафной площади соперника. Как сообщает телеканал "Россия 24", футболисты оборонявшейся в том эпизоде команды оказались недовольны решением арбитра и полезли на него с кулаками, а повалив его на землю, стали избивать и ногами.

В результате инцидента два игрока получили красные карточки. Команды все-таки доиграли матч, а пенальти был реализован пострадавшей стороной.