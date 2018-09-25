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Рейтинги Роскачества 36 минут назад
Личинок в рыбных консервах можно не бояться
Роскачество провело исследование консервов из лососевых рыб. Для исследования были закуплены консервы 23 торговых марок, которые были произведены в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском крае.
Продукцию изучили по 38 показателям качества и безопасности. В первую очередь, консервы проверили на предмет видовой подмены. Иногда производитель, чтобы сэкономить, может заменить дорогую рыбу на дешевую. Так, в консервах "КитБай" и Bucini вместо обещанных нерки и кижуча оказалась горбуша, а лидером в номинации "Самые частые подмены" стала торговая марка "Море внутри": в трех из четырех банок была обнаружена подмена.
Следующий показатель — количество рыбы и бульона в консервах. Согласно техрегламенту, в банке должно быть не менее 50% рыбы от общей нетто-массы. По итогам исследований этим требованиям соответствуют все консервы. В топ-5 самых "рыбных" консервов вошли: "Устькамчатрыба" (78 % рыбы), "5 морей", "Доброфлот" и "Морская радуга" (77 %), "Ультрамарин" (76 %).
Также консервы проверили на наличие токсических элементов (свинца, кадмия, ртути, мышьяка), пестицидов гексахлорциклогексана и его изомеров, ДДТ и его метаболитов. Эксперты не обнаружили никаких опасных соединений.
Содержание полихлорированных бифенилов (которые характеризуют, насколько экологически чистым было место вылова рыбы) и гистамина (он отражает свежесть продукта) во всех консервах находилось в пределах допустимых значений. Также в банках эксперты не нашли клостридий, плесневых грибов и дрожжей.
Консервы были проверены на наличие личинок. Они были найдены в консервах девяти торговых марок. Однако эксперты уверяют, что бояться их не стоит: консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок, а неживые личинки безопасны для здоровья.
Еще одним этапом исследования стало изучение вкуса, цвета и запаха консервов. Консервы четырех торговых марок оказались неприятны на вкус и запах. Среди других проблем — дряблая консистенция, отсутствие порядка при укладке рыбы, а также наличие в консервах рыбы с чешуей. Все это не является нарушением, но данная продукция не сможет претендовать на получение российского Знака качества.
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев отметил, что при выборе консервов надо интересоваться не только ценой, но и датой изготовления и заводом-производителем.
"Предпочтение стоит отдать продукции, произведенной недалеко от моря. В идеале это должен быть береговой завод", — пояснил он.
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