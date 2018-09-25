В Пензенской области в городе подрались два лося. Видео

Жители города Заречный на днях наблюдали из окон своих домов любовные похождения лосей и их ожесточенную драку за прекрасную даму, бродившую неподалеку и с интересом наблюдавшую за выяснениями отношений соперников.

После победы одного из самцов животные удалились: неудачливый и изрядно помятый кавалер пошел в одну сторону, а влюбленная пара — в другую.

В период так называемого гона, который проходит у лосей осенью, самцы становятся агрессивными, теряют осторожность и могут забредать в населенные пункты. В это время животные опасны и при отсутствии достойных противников вымещают свою злобу, набрасываясь на все подряд, даже на деревья и кустарники.