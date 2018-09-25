Прокуроры Сургута разбираются с магазином, где подростка заперли в холодильнике

После публикаций в местных СМИ о том, что в одном из супермаркетов Сургута охрана заперла в холодильнике подростка, заподозренного в воровстве, началась прокурорская проверка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, инцидент произошел в помещении сургутского магазина "Пятерочка".

Подросток, запертый в холодильном помещении, позвонил матери, и только после ее приезда мальчика освободили.

При этом факт кражи не подтвердился, передает "Россия 24". Мать подростка обратилась в полицию.

Кроме того, следователи проводят проверку по признакам преступления "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением".